Presidente do Flamengo se irrita e age nos bastidores após ‘caso Pedro’

Presidente do Flamengo se irrita com 'caso Pedro' - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A última quarta-feira (2) foi tensa nos bastidores do Flamengo. Afinal, a informação de que o clube aceitaria vender Pedro por 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) incomodou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Além do mandatário, o técnico Filipe Luís ficou desconfortável com a situação. A notícia é do “ge”.

Diante do cenário, o Flamengo já identificou a pessoa que trocou mensagens com o jornalista e trabalha para resolver o assunto internamente. De acordo com a leitura da cúpula rubro-negra, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária do clube e de Pedro.

Bap também conversou com integrantes do departamento de futebol e avisou que mantém a confiança no trabalho. O presidente do Flamengo entende que o único jogador negociável é Wesley. Inclusive, o clube colocou preço no lateral-direito e aceita conversar a partir de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões).

Principal assunto do tema, Pedro também recebeu com surpresa a informação que surgiu no futebol do clube. Mesmo insatisfeito com seu pouco tempo em campo, o atacante ainda quer renovar contrato com o Flamengo.

Pedro oscila em retorno após lesão no Flamengo

Voltando de um período de cerca de sete meses afastado dos gramados, Pedro voltou a mostrar o faro de gol e gerou grande expectativa. Em menos de 500 minutos em campo desde seu retorno, o atacante marcou cinco gols e deu duas assistências. Assim, ele embarcou para os Estados Unidos com grande chance de fazer bons jogos. Entretanto, não foi o que aconteceu.

As maiores participações de Pedro no Mundial foram diante de Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos EUA, as duas vezes como titular. Contra os tunisianos, ele atuou por 64 minutos e outros 81 minutos diante dos americanos. Contudo, ele não foi um dos destaques.

Contra os gigantes europeus, Pedro entrou aos aos 46 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na fase de grupos. Na derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2, o camisa 9 não saiu do banco de reservas. Assim, ele deixou a competição sem balançar as redes.

Declaração gera insatisfação

Pedro ainda escutou uma declaração de José Boto, o que gerou preocupação para sua sequência no clube. Ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, o diretor afirmou que gostaria de contratar o atacante Vlahovic, da Juventus. Isso irritou pessoas próximas do atacante Pedro, e também já traz indícios de que procura um novo camisa 9.

Posteriormente, José Boto não citou a busca por centroavante e escolheu outras duas posições como prioridades do Flamengo no mercado: um camisa 10 para revezar com Arrascaeta e um atacante de lado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.