Grêmio abre conversas para renovar contrato de Kannemann

O Grêmio já fez os contatos iniciais com o desejo de abrir negociações com Kannemann para extensão do vínculo. A diretoria do Tricolor, de maneira informal, sinalizou seu interesse na renovação de contrato e o zagueiro respondeu de forma recíproca. Inclusive, o argentino já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Afinal, o seu vínculo com o Imortal expira no fim de dezembro. Caso a sua saída para outro clube se confirme, ela ocorreria sem custos. O defensor argentino acumulou algumas consultas de equipes de fora do país, mas sua decisão sempre foi por ampliar seu contrato com o Grêmio. A última vez que tal situação ocorreu, aliás, foi em agosto de 2023.

Kannemann retornou aos gramados em abril, depois de ficar ausente dos gramados por quatro meses em recuperação de cirurgias no quadril e tornozelo. Em 2025, sem tanto espaço pelo histórico de lesões que o acompanharam nas últimas temporadas, o argentino atuou em somente sete jogos.

O defensor está no Grêmio há quase nove anos e formou com Geromel uma dupla de zaga histórica. Principalmente pelas campanhas marcantes e decisivas nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e a da Libertadores no ano seguinte.

Grêmio goleia em jogo-treino

Em seu primeiro teste na intertemporada, o Tricolor gaúcho venceu o Aimoré por 5 a 1, no CT Luiz Carvalho, na última quarta-feira (02/07). Na atividade, o técnico Mano Menezes utilizou duas equipes distintas e o jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 25 minutos. Cristaldo, André Henrique, Arezo, duas vezes, e Luan Cândido marcaram os gols para o Imortal.

Os destaques ficaram exatamente para os estrangeiros Cristaldo e Arezo, que participaram de quatro dos cinco gols do time. Por outro lado, foram ausências o atacante Braithwaite, o lateral-direito Igor Serrote e o meio-campista Villasanti. Outro desfalque foi Cristian Olivera, que foi vítima de um acidente doméstico e sofreu duas queimaduras no pé direito.

