PSG pode ter desfalque importante contra o Bayern no Mundial

Fabián Ruiz é dúvida para enfrentar o Bayern de Munique neste sábado (6), às 18h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O meio-campista do PSG não participou do treino desta quinta-feira (3) e, segundo o clube, o jogador está com um vírus leve. Dessa maneira, ainda não há confirmação se ele terá condições de jogo ou em que estado físico estará caso entre em campo.

Contudo, a expectativa é de que ele esteja disponível para uma possível semifinal, mas sua presença contra os alemães segue incerta. Se não puder atuar, o técnico Luis Enrique pode optar por uma mudança no esquema ou escalar Zaire-Emery no setor.

Nesta temporada, Fabián já disputou 57 jogos pelo PSG, somando mais de 3.500 minutos em campo. Marcou 6 gols e deu 10 assistências, uma delas na vitória por 4 a 0 sobre o Inter Miami e um gol diante do Atlético de Madrid, ambos neste Mundial.

