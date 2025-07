Palmeiras: Abel analisa ‘Estêvão x futuro clube’ e pede torcida aos americanos

Técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante treinamento, no CT dos Eagles - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, concedeu coletiva nesta quinta-feira (3/7), véspera do duelo de quartas de final do Mundial de Clubes contra o Chelsea (ING), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Um dos assuntos abordados, claro, foi o duelo particular de Estêvão contra os Blues. Afinal, o jogo, que começa às 22h (de Brasília) e pode ser sua despedida do Verdão, é contra exatamente o seu futuro clube.

Abel, dessa forma, falou que isso já era pauta durante a negociação do craque com o time londrino. No entanto, confia na qualidade do craque de 18 anos.

“Nós e ele, o clube já sabia que podia acontecer quando estavam negociando. Ele vai fazer o que sempre fez e não precisa que o treinador o diga nada. Ele não vai jogar sozinho, ninguém joga sozinho. Corremos uns pelos outros, perdemos um pelos outros e ganhamos uns pelos outros”, afirmou.

Ele finalizou o assunto ‘Estêvão’ demonstrando confiança na personalidade do jogador.

“Vai fazer o que sempre fez e enquanto tiver conosco vai ter tarefas a cumprir. Depois que acabar sua passagem no Palmeiras, ele vai cumprir no novo grupo”, destacou.

Chelsea é melhor que o Palmeiras?

Abel também pediu torcida aos norte-americanos, fazendo alusão à data do jogo. Isso porque o confronto é nesta sexta, dia 4 de julho. Tal dia representa o dia da Independência dos Estados Unidos.

“É uma boa oportunidade para os locais torcerem pela gente. Amanhã (sexta) se não estou enganado é o Independence Day, contra os ingleses. Então nos apoie, venha torcer para a gente. Nós vamos fazer o melhor amanhã e espero os bons momentos. Focar, porque do outro lado tem um grande time, bons jogadores. Nós temos um sonho e vamos lutar por esse sonho. Manter os olhos abertos e lutar ao máximo”, disse.

Quanto às chances do Palmeiras contra o Chelsea, Abel foi modesto. Afirmou, afinal, que os Blues são melhores que o Verdão até pelo fato de terem contratado o melhor jogador do Alviverde.

“Dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras é realista. Eles vieram aqui e compraram nosso melhor jogador (Estêvão), o que quer que eu diga mais? Agora isso não invalida que temos armas e ambições para defrontar nosso adversário dentro dos nossos recursos, estratégias. O sucesso para mim é quando chego em casa e deito sabendo que dei o melhor. É ter a consciência que dei o melhor. Mesmo se ganhar ou perder é a sensação que dei o meu melhor para ganhar do Chelsea”, finalizou.

