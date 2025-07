Familiares decidem datas de velório e funeral de Diogo Jota e seu irmão

A família de Diogo Jota e de André Silva decidiu que o velório de ambos ocorrerá nesta sexta-feira (04/07), às 12h (de Brasília). A cerimônia será celebrada na capela Ressurreição da Igreja Matriz de Gondomar, que fica perto da cidade do Porto, em Portugal. O funeral de ambos será no dia seguinte, no próximo sábado (05/07), às 6h (de Brasília), de acordo com informações do jornal ‘A Bola’. Não se sabe ainda se o público em geral terá acesso ou se apenas familiares e pessoas próximas que poderão comparecer.

O atacante do Liverpool e seu irmão, André Silva, viajavam em uma Lamborghini próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, na Espanha, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.

Detalhes do acidente com Diogo Jota

A Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate. Inclusive, há relatos de má conservação da pista em que Diogo Jota e André Silva viajavam.

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Casado recentemente com Rute Cardoso, ele deixou três filhos.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional. Ele defendia o Penafiel e havia participado de 32 jogos na temporada passada. “Mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado, recém-formado em Gestão e que conciliava os estudos com o futebol”, afirmou o técnico Hélder Cristóvão à imprensa portuguesa.

