Renato Gaúcho, do Fluminense, lidera quesito entre técnicos ex-jogadores

Falastrão, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, costuma afirmar que foi melhor até mesmo do que Cristiano Ronaldo em sua época de jogador. O que dá para garantir, porém, é sobre um número contra seus rivais treinadores no Mundial de Clubes.

Afinal, levantamento feito pelo “Bolavip Brasil” dá conta de que Portaluppi foi o mais goleador dentre todos os técnicos ex-jogadores dos clubes participantes. Um dos concorrentes é o ex-atacante Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal (SAU) e adversário desta sexta-feira (4/7) pelas quartas de final, aliás.

Técnico do Fluminense era goleador

Ao longo de uma carreira de 20 anos, Renato Gaúcho marcou 187 gols. Era um atacante de lado, diferentemente de Simone Inzaghi, centroavante no período de 14 anos em que foi jogador profissional. O italiano marcou, assim, 90 gols ao longo da carreira – menos da metade em relação a Portaluppi.

Em termos de títulos, Renato também leva vantagem. Afinal, o gaúcho foi protagonista do futebol brasileiro nos anos 1980 e começo dos anos 1990, com direito a um título mundial, uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil no currículo. Já Inzaghi venceu um Campeonato Italiano, três Copas da Itália e uma Supercopa da Uefa. Entre seus principais clubes estão Lazio, Sampdoria e Atalanta. Renato, por sua vez, defendeu Grêmio, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG e o próprio Fluminense, além de Bangu e Roma (ITA).

Pela Seleção Brasileira, Renato disputou 43 partidas e fez quatro gols. Dessa forma, foi campeão da Copa América de 1989 e disputou a Copa do Mundo de 1990. Pela seleção da Itália, Inzaghi disputou apenas três amistosos, sem gols marcados.

Em Mundial de ex-craques, Renato é destaque

O Mundial de Clubes chama a atenção pela quantidade de ex-jogadores nos cargos de treinadores. Das 32 equipes que disputaram a competição, apenas dez contaram com técnicos que não foram atletas: Botafogo, Benfica (POR), Porto (POR), Monterrey (MEX), Al-Ahly (EGI), Ulsan HD (COR), Mamelodi Sundowns (RSA), Red Bull Salzburg (AUS), Urawa Red (JAP) e Auckland City (NZE).

Entre os 22 técnicos ex-jogadores, alguns nomes de primeira grandeza, como Xabi Alonso, Pep Guardiola, Marcelo Gallardo, Diego Simeone, Vincent Kompany, Luis Enrique, Filipe Luís e o próprio Renato Gaúcho. Assim, o treinador do Fluminense pode se gabar de ser, entre eles, o que fez mais gols nos tempos de atleta.

Atrás dos 187 gols de Renato Gaúcho, estão os 152 marcados por Luis Enrique, que era atacante, e os 116 gols na carreira de Marcelo Gallardo, antigamente meia-atacante. Simone Inzaghi é, então, apenas o quinto em número de gols, entre os treinadores do Mundial de Clubes.

Os dez treinadores do Mundial com mais gols na carreira de jogador

10 – Vladimir Ivic (Al Ain): 51 gols

9 – Xabi Alonso (Real Madrid): 59 gols

8 – Enzo Maresca (Chelsea): 63 gols

7 – Jaime Lozano (Pachuca): 65 gols

6 – Niko Kovac (Borussia Dortmund): 81 gols

5 – Simone Inzaghi (Al-Hilal): 90 gols

4 – Diego Simeone (Atlético de Madrid): 114 gols

3 – Marcelo Gallardo (River Plate): 116 gols

2 – Luis Enrique (PSG): 152 gols

1 – Renato Gaúcho (Fluminense): 187 gols

