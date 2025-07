Com multa milionária, joia do Corinthians assina primeiro contrato profissional

O jovem Lucca Caramico, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. O meia é um dos destaques da equipe sub-17 do Timão. A multa rescisória do novo vínculo, válido até 2028, é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 318 milhões na cotação atual). A informação foi inicialmente pelo Meu Timão.

O contrato anterior de Lucca, de formação, tinha validade até agosto de 2026. A decisão da diretoria se baseou no bom desempenho do jogador na categoria sub-17, na qual soma quatro gols em 16 jogos. Caramico também se destacou na temporada passada, atuando pelo sub-15, com 19 gols, sendo um dos artilheiros do Campeonato Paulista.

Lucca, aliás, é um meio-campista versátil, podendo atuar como segundo volante ou mais avançado, infiltrando na área. O time sub-17 do Timão, assim, é repleto de ativos importantes para o clube, como Gustavo Milani (goleiro), Iago Machado (zagueiro), Gui Amorim (meia) e Kauê Furquim (ponta).

Na atual temporada, Caramico entrou em campo 35 vezes e soma 29 gols, além de 18 assistências. Além de meia-atacante, o jogador também pode atuar no setor de meio-campo. O jovem, aliás, possui passaporte italiano, o que poderia facilitar uma transferência futura para a Europa.

