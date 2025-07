Milan anuncia contratação do ‘novo Pirlo’

O Milan começa um novo ciclo sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, depois de uma temporada decepcionante, sem vaga para competições europeias. E as mudanças no elenco já começaram. Enquanto nomes importantes podem sair, como Theo Hernández, que negocia com o Al-Hilal, o clube também se movimenta para reforçar a equipe. O primeiro reforço confirmado é Samuele Ricci, de 23 anos, meio-campista da seleção italiana, apresentado oficialmente nesta quinta-feira (3).

Apontado por muitos como “o novo Pirlo”, Ricci chega do Torino por 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Signed, sealed and Ricci ?????#WelcomeRicci #SempreMilan pic.twitter.com/CiVii0c4zo — AC Milan (@acmilan) July 3, 2025

“O Milan tem o prazer de anunciar a contratação em definitivo de Samuele Ricci, vindo do Torino FC. O meio-campista italiano assinou contrato até 30 de junho de 2029, com opção de renovação até 2030. Nascido em Pontedera, em 21 de agosto de 2001, Ricci foi revelado pelo Empoli, onde estreou como profissional em 2019. Fez 91 jogos e marcou três gols. Em 2022, foi para o Torino, onde disputou 113 partidas e balançou as redes quatro vezes”, escreveu o Milan.

