Flamengo sofre derrota na Justiça contra ex-segurança

Derrota do Flamengo na Justiça do Trabalho. Nesta quinta-feira (3/7), o clube foi condenado em primeira instância a indenizar o ex-segurança Benedito Ferreira, de 46 anos, que participou do resgate de vítimas no incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019.

A tragédia, afinal, resultou na morte de dez jogadores da base do Fla. Segundo a decisão, divulgada pelo “ge”, Benedito deve receber R$ 100 mil por danos morais, além de R$ 500 mil por danos materiais. Ele deverá receber também pensão vitalícia até completar 78 anos. O clube deve reintegrá-lo ao quadro de funcionários em até cinco dias, sob pena de multa.

Embora o Flamengo ainda possa recorrer, a sentença aponta que a demissão do funcionário em 2022 foi considerada ilícita. Isso porque, conforme laudo pericial, Benedito apresenta transtornos depressivos, de adaptação e de pânico, com agravamento do quadro e ideação suicida. O perito concluiu que os distúrbios têm origem ocupacional, sendo comprovada ligação direta entre os traumas vividos e suas atividades no clube.

Desde 2008, ele atuava como segurança e entrou com duas ações contra o Flamengo – uma delas ainda como funcionário. Segundo Benedito, o clube não relacionou seu afastamento ao trauma vivido no incêndio junto ao INSS. Como resultado, a Justiça entendeu haver negligência por parte do clube.

Por fim, a sentença afirma que Benedito está inapto para exercer suas funções anteriores, o que reforça a gravidade do caso. Portanto, a decisão judicial busca reparar danos que ultrapassam o campo trabalhista, atingindo diretamente a saúde mental do ex-funcionário.

