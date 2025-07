De volta ao Botafogo, Segovinha revela propostas de clubes brasileiros

De volta ao Brasil após participação no Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o elenco do Botafogo está de folga, mas o clube se movimenta para resolver pendências nos bastidores. O clube acertou a venda de Jair para o Nottingham Forest. Jonh Textor, acionista majoritário do Glorioso, busca um treinador depois de demitir Renato Paiva. Mas há outras pautas, como jogadores que voltam de empréstimo e aqueles que não vingaram e podem arrumar as malas no próximo dia. O meia-atacante Segovinha e o centroavante Rwan estão nesta pauta.

Emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, Segovinha terminou o contrato com o clube asiático sem entrar em campo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. De volta ao Botafogo, o Brinquedo Assassino revelou, em entrevista a uma rádio paraguaia, que tem propostas brasileiras na mão. O Mais Tradicional, portanto, não deve reaproveitá-lo.

“Há propostas de clubes do exterior. Minha ideia é continuar jogando fora do Paraguai. O empresário me disse várias opções. Sei da MLS, do Brasil, do clube da Bélgica onde estava (no Daring Brussels). Creio que também há algo dos Emirados Árabes, mas não está nada concreto”, afirmou o paraguaio, em conversa à Rádio ABC”.

No Al Ain, Segovinha registrou três gols e três assistências, em 19 participações. Ele admite um certo desapontamento ao não ser acionado no Mundial. O meia-atacante tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026.

