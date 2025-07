Renato Gaúcho ‘desafia’ gringos a repetirem seu trabalho no Fluminense

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, deu mais uma de suas famosas declarações. Na entrevista coletiva desta quinta-feira (3/7), véspera do duelo contra o Al-Hilal (SAU), pelas quartas do Mundial de Clubes, o comandante encheu a própria bola, defendendo os treinadores brasileiros e ‘desafiando’ técnicos estrangeiros.

Renato, afinal, admitiu que o elenco do Flu não tem a mesma força do que os principais times do mundo. No entanto, o fato de sua equipe chegar nas quartas de final é algo a se prestigiar.

“Eu me vejo sempre muito forte. Vou explicar: muita gente fala, no bom sentido, que o Fluminense é o patinho feio. Que o Fluminense não tem o dinheiro dos outros clubes, mas eu confio no nosso grupo. Não vou mentir: o nosso grupo não tem a mesma qualidade desses outros grandes clubes. Mas o Fluminense está nas quartas. Então, eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora”, afirmou.

‘Aí, sim, é bom de se trabalhar’, ironiza técnico do Fluminense

Sem citar a quais clubes se referia, Renato seguiu a explicação. Segundo ele, tais times detém poderio financeiro que os respalda a fazer inúmeras mudanças, como em esquemas táticos e escalações.

“Não vou citar os nomes dos clubes, mas esses quatro grandes clubes do mundo, com tudo o que eles têm e com o plantel que eles têm. Podendo mudar o esquema a toda hora, com uma qualidade imensa. Às vezes, você não sabe quem é o titular, se é quem está no campo ou no banco. Aí, sim, é bom de se trabalhar. Aí, sim, se torna fácil trabalhar. Então, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desses. E gostaria, apesar de todos os méritos deles, eu os admiro, que um desses considerados os melhores do mundo viesse treinar um time no Brasil. E que desse resultado”, desafiou.

Renato insistiu na comparação, reclamando que não recebe valorização no futebol brasileiro apesar de bons trabalhos recentes.

“Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes da Europa, e eles virem treinar o Fluminense de patinho feio. E dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Só isso. Tem muita gente que fala que não é tudo isso. É tudo isso, sim. Tem de valorizar o treinador brasileiro. Se as pessoas não me valorizam, eu tenho de me valorizar. Se você vir os meus trabalhos em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então, alguma coisa eu devo ter”, insistiu.

Estrangeiro na Seleção Brasileira?

Renato Gaúcho falou, então, sobre os treinadores estrangeiros que atuam no Brasil. Segundo o próprio, se um gringo fizesse o que ele faz no país, estaria sendo clamado para assumir a Seleção Brasileira.

“Muitas vezes – agora faço uma crítica construtiva – a imprensa brasileira não valoriza o treinador brasileiro. Não são todos. Gosta é de valorizar um gringo. Mas eu queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. ‘Tem de estar na Seleção Brasileira’, esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro…”, finalizou.

