Perto de fim de negócio, Matheus Alves viaja para Rússia para realizar exames médicos

O São Paulo está próximo de concluir a negociação do meia Matheus Alves com o CSKA, da Rússia. Nesta sexta-feira (04), o jogador embarca para Moscou, onde realizará exames médicos, e, se tudo estiver certo, a venda será confirmada.

Ambas as partes vinham conversando nos últimos detalhes para encaminhar os ajustes finais da negociação. O Tricolor receberá a quantia de 6 milhões de euros pelo meia, cerca de R$ 37,9 milhões. O São Paulo possui 90% dos direitos econômicos do jogador.

Matheus Alves subiu para o time profissional após a conquista da Copinha. O meia atuou em 15 partidas pela equipe, sendo nove como titular, e deu duas assistências. O jogador não se reapresentou com o restante do elenco e não participou das atividades dos últimos dias no CT da Barra Funda.

