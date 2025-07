Manchester United segue John, do Botafogo, de perto

O Manchester United demonstrou que o interesse por John não é da boca para fora. Prova disso que, segundo o site “Uol”, o clube inglês enviou um representante aos Estados Unidos. Os britânicos acompanharam, então, in loco, os passos do goleiro do Botafogo no Super Mundial de Clubes da Fifa.

Os quatro jogos do Mais Tradicional foram, assim, suficientes para os ingleses ficarem encantados com John, principalmente após sua atuação na vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, pela fase de grupos da competição nacional.

De acordo com os ingleses, o United pode negociar o goleiro camaronês Onana nesta janela de transferências internacionais, e o nome de John ganha força para substituí-lo em Old Trafford.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, pelo Botafogo, John tem contrato com o clube alvinegro até o fim de 2027.

