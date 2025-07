Alvo do Corinthians, Biel teve pouco espaço no Sporting

O Corinthians está próximo de acordo com o meia Biel, que defende o Sporting Lisboa. O Timão já acertou as bases salariais com o ex-jogador do Bahia. O atleta chegou ao clube português no começo do ano e teve poucas oportunidades com a camisa dos Leões.

Biel atuou em apenas sete partidas, sendo uma como titular, no duelo contra o Borussia Dortmund, pelos playoffs da Champions League, em um confronto que já estava consumado. A falta de oportunidades se deve a dois motivos: a concorrência em sua posição e as escolhas do treinador Rui Borges.

Na posição, Biel tinha a concorrência de Pedro Gonçalves e Trincão. A dupla se destacou na temporada vencedora do Sporting, com uma boa parceria junto com o atacante Gyokeres, que marcou 39 gols no Campeonato Português.

Outro ponto que atrapalhou o brasileiro foi a postura do treinador Rui Borges quanto ao jogador. Quando chegou ao clube, Biel era apontado para substituir Gonçalves, que estava lesionado na época. Entretanto, o comandante optou até por atletas da base do que pelo meia preterido pelo Corinthians. O técnico chegou a afirmar que o atleta precisava se adaptar mais à equipe para ganhar oportunidades.

Com um cenário frustrante, a passagem de Biel por Lisboa está próxima do fim. O Sporting pede sete milhões de euros, cerca de R$ 44,87 milhões, pelo jogador. O Corinthians, que enfrenta dificuldades financeiras, tenta reduzir o valor e estender o pagamento.

