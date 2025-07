Atlético-GO vira para cima do CRB e volta a vencer na Série B

O Atlético Goianiense se recuperou da derrota no clássico contra o Vila Nova e voltou a vencer no Brasileirão Série B. Na noite desta quinta-feira (03), o Dragão bateu, de virada, o CRB, em confronto que abriu a 15ª rodada da competição.

Com o resultado, o Rubro-Negro sobe na tabela e entra, momentaneamente, entre os dez primeiros colocados, ocupando a oitava colocação, com 21 pontos. Já o Galo está com a mesma pontuação, na sexta posição, só que chegou à sua terceira derrota consecutiva e pode se afastar ainda mais do G4.

Na próxima rodada, o Atlético viaja até Belém, para enfrentar o Paysandu, no sábado (12). Já o CRB faz um duelo contra um adversário na briga pelo acesso. O Galo recebe o Coritiba, na próxima quinta-feira (10), no Rei Pelé, em duelo que abre a 16ª rodada.

Gols nos minutos iniciais

O primeiro tempo começou animado. Logo aos seis minutos, Weverton cruzou na área, a bola desviou na defesa e sobrou para Thiaguinho, que dominou e bateu firme para abrir o placar para o CRB. Só que o Atlético respondeu na mesma moeda. Em sua primeira oportunidade, Marcelinho recebeu na entrada da área, chutou na trave, a bola bateu nas costas de Matheus Albino e entrou.

Com o jogo empatado, o Dragão teve mais iniciativa e teve as melhores chances para ficar à frente do marcador. Marcelinho apareceu mais uma vez na entrada da área, mas finalizou para fora. Depois, Caio Dantas recebeu cruzamento na área e acertou o travessão. O Galo respondeu em cobrança de falta de Gegê, que parou em boa defesa de Paulo Vitor. Higor Meritão teve a última oportunidade da primeira etapa, em chute de fora da área que passou por cima do gol.

Atlético aproveita oportunidades e vira o jogo

O CRB voltou melhor no segundo tempo. Entretanto, os alagoanos não levaram perigo ao gol adversário. O Atlético teve a primeira chance em cabeçada de Federico Martínez, que parou em defesa de Matheus Albino. Porém, no minuto seguinte, o Galo saiu jogando errado e Willian Maranhão aproveitou para invadir a área, virar o jogo e marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Somente atrás no marcador, o Alvirrubro conseguiu criar perigo no ataque. Higor Meritão recebeu na área, finalizou e parou em grande defesa de Paulo Vitor. Depois, Breno Herculano recebeu cruzamento rasteiro na área, mandou para fora. O CRB partiu com tudo para cima e deixou espaços atrás. O Dragão quase marcou o terceiro. Alejo escapou no contra-ataque, invadiu a área e não ampliou porque Rafinha salvou em cima da linha. Na sequência, o atacante recebeu cruzamento na área, dominou, mas mandou para fora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.