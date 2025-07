Morte de Diogo Jota e André Silva: treino do PSG tem minuto de silêncio e aplausos

Nesta quinta-feira (3), o PSG fez o seu penúltimo treino antes de encarar o Bayer de Munique, no sábado (5), pelas quartas do Mundial de Clubes da Fifa. O clima, aliás, foi de completa consternação no campo de treinamento da Universidade Estadual de Kennesaw, nos arredores de Atlanta, em decorrência da trágica notícia da morte dos jogadores Diogo Jota e André Silva.

Antes da atividade, tanto jogadores, quanto membros da comissão técnica e dirigentes fizeram um círculo no meio-campo para homenagem com um minuto de silêncio. Logo em seguida, aplaudiram os dois companheiros de profissão que foram vítimas fatais de um acidente de carro na Espanha, na madrugada desta quinta.

“O Paris Saint-Germain está profundamente entristecido pela morte de Diogo Jota e seu irmão André. O clube envia sinceras condolências à família, aos entes queridos, ao Liverpool FC e à seleção portuguesa. Nossos pensamentos estão com eles neste momento trágico. Iniciamos o treino de hoje, em Atlanta, com um minuto de silêncio em homenagem à memória de Diogo Jota e André Silva. Os pensamentos de todos no PSG estão com suas famílias e com aqueles que eram mais próximos deles”, postou o PSG, em nota de pesar nas redes sociais.

Estavam presentes no treino diversos companheiros de Diogo Jota na seleção portuguesa, como João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes.

O PSG encerrá sua preparação nesta sexta-feira (4), com o último treino de olho no duelo frente ao Bayern de Munique. A partida será no sábado (5), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Antes de a bola rolar, haverá um minuto de silêncio em homenagens aos irmãos Jota.

