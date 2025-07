Técnico do Al-Hilal revela que assistia Renato Gaúcho na TV e faz elogio: ‘Excelente’

O técnico Simone Inzaghi, do Al-Hilal, rasgou elogios a Renato Gaúcho, comandante do Fluminense e seu rival desta sexta-feira (4) em Orlando, às 16h (de Brasília), em busca de uma das vagas nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. A entrevista do italiano, aliás, ocorreu minutos depois do brasileiro. Inzaghi disse que o companheiro de profissão é “excelente” e que o via jogar na televisão quando ainda sonhava em se tornar jogador de futebol.

“Eu me recordo bem dele sim. E me lembro por que quando ele jogava com a Roma, eu e meu irmão, a gente sempre ia assistir ao futebol na televisão e ele era um pouco mais alto, e eu era um aspirante e ele já jogava na Roma. Lembro do estilo dele e acompanho o seu trabalho desde que virou técnico. É excelente, tem capacidade de organizar bem a equipe”, disse ele, durante a coletiva no World Camping Stadium.

O comandante da equipe saudita destacou, também, a qualidade de outro brasileiro, mas que atua a seu favor: Marcos Leonardo. E disse ter ficado impressionado com o atacante desde quando ainda treinava a Inter de Milão, onde foi vice-campeão europeu na última Champions.

“Ele é um jogador muito experiente, só tenho coisas boas a dizer sobre ele. Tem jogado bem, treinado bem, já o conhecia desde que estava na Itália, quando treinava o Inter, e muitos disseram que ele iria para a Itália, mas foi para o Benfica. Depois tive a oportunidade de trabalhar com ele e fiquei impressionado”, continuou Inzaghi.

Confira outros tópicos da entrevista de Inzaghi

A vitória sobre o Manchester City

“Foi um resultado maravilhoso. Queríamos muito esse resultado e acredito, portanto, que tivemos um excelente desempenho com a bola e em momento sem bola, vencemos um rival de grande qualidade. Jogamos um belo jogo, mas o rival estava determinado e tentou vencer. Nos últimos três dias, aliás, tentamos recuperar o fôlego, a energia. Mas com a prorrogação jogamos durante muito tempo, foi um jogo exaustivo, mas tenho certeza de que podemos fazer um grande jogo contra o Fluminense”.

Morte trágica de Diogo Jota

“É um dia muito triste para todos pelo que aconteceu com o Diogo e o irmão. Coisas como essas nunca deveriam acontecer. Infelizmente aconteceu. Sabemos da tragédia, temos jogadores portugueses e ficaram arrasados. Hoje foi um dia d eluto para todos nós. João Cancelo, Ruben Neves, o clima era muito diferente do que nos outros dias”

Eliminação dos clubes italianos no Mundial

“Eu vi o jogo do Inter e o da Juventus. Mereciam ter um melhor resultado, principalmente no segundo tempo. A Inter jogou contra um grande time, a Juve pegou o Real Madrid e conhecemos o Real Madrid. É um Mundial difícil para todos os times famosos”.

Jogos de alto nível contra gigantes europeus

“É o que eu espero e eu já disse isso antes. Jogamos contra o Real, o City, e disse nas coletivas que quando se joga com times nesse nível existe uma grande chance de aprendizado. Tive sorte de ter esses dois jogos e ter um ótimo desempenho, e jogar um Mundial é uma experiência que é boa para os jogadores e para nós”.

