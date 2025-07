Palmeiras tem sete pendurados e liga alerta contra o Chelsea

O Palmeiras encara o Chelsea nesta sexta-feira (04/7), às 22h (de Brasília), disputando uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Contudo, além do adversário difícil, o Verdão terá que lidar também com os cartões. Isso porque sete atletas, além do técnico Abel Ferreira, estão pendurados no embate.

O Verdão havia chegado para as oitavas de final com seis jogadores pendurados. Destes, dois acabaram punidos e terão que cumprir suspensão diante do Chelsea: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Piquerez. Além disso, Giay, Richard Ríos, Felipe Anderson e Raphael Veiga também estavam com um amarelo na conta, mas passaram ilesos contra o Botafogo.

O problema é que outros três jogadores receberam um cartão amarelo e estão pendurados contra o Chelsea: Estêvão, Aníbal Moreno e Weverton. O atacante foi punido já no banco de reservas. Já o volante e o goleiro foram advertidos com o cartão nos acréscimos da prorrogação, enquanto o Verdão tentava segurar o resultado.

Assim, o Palmeiras encara o Chelsea com sete pendurados, além do técnico Abel Ferreira, que vem conseguindo mostrar mais controle na beira do gramado.

O regulamento do Mundial de Clubes prevê que dois cartões amarelos já levam à suspensão de um atleta, e não três, como na maioria dos torneios nacionais. Contudo, na semifinal, os cartões acabam sendo zerados e os jogadores não correm o risco de perder uma eventual final.

Contudo, antes de pensar em uma semifinal, o Verdão precisa vencer o Chelsea nas quartas de final. O vencedor desta partida encara Fluminense ou Al-Hilal na próxima fase do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.