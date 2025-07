Velório de Diogo Jota e André Silva inicia sob muita comoção; familiares chegam ao local

Os corpos de Diogo Jota e André Silva chegaram a Gondomar na noite de quinta-feira (03) sob intensa comoção popular. Centenas de pessoas se concentraram nas imediações da Capela de São Cosme, onde os caixões foram recebidos com aplausos, lágrimas e manifestações silenciosas de pesar.

Os veículos funerários deixaram a cidade espanhola de Puebla de Sanabria por volta da tarde e cruzaram a fronteira rumo ao norte de Portugal, encerrando o trajeto pouco depois das 23h (horário local).

A viúva, Rute Cardoso, retornou da Espanha acompanhando o traslado do marido. Ao lado dela, estavam Jorge Mendes, empresário do atleta, e outros familiares próximos. A mãe dos jogadores, Isabel Silva, e o avô paterno também acompanharam a chegada. A comunidade, em luto declarado, manteve-se reunida até altas horas, mesmo diante do frio e da tristeza generalizada.

Município decreta luto oficial

Entre os presentes na capela, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, prestou solidariedade pessoalmente à família. Durante aproximadamente meia hora, conversou com parentes, deixou flores e participou do momento de oração. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa confirmou presença na cerimônia de sexta-feira (04 de julho), que teve início às 16h (horário local), antecedendo o funeral previsto para sábado (05 de julho), às 10h, na Igreja Matriz de Gondomar.

A Câmara Municipal decretou luto oficial. Durante todo o dia, as bandeiras dos edifícios públicos foram hasteadas a meio mastro. Em nota pública, o prefeito Luís Filipe Araújo definiu Jota como “um talento extraordinário e verdadeiro embaixador da cidade”. A gestão local destacou ainda o legado dos irmãos, classificando-os como exemplos de dedicação e profissionalismo.

Cerimônia

Na manhã seguinte, o velório teve início sob forte clima de reverência. A Capela da Ressurreição recebeu parentes e amigos em um ambiente marcado por abraços, silêncio e orações. O padre José Manuel Macedo, responsável pelas cerimônias religiosas, destacou que a paróquia se colocou à disposição para acolher a todos e compartilhar “a dor e a esperança cristã”. A capela fica a cerca de 30 minutos do local onde Diogo e Rute celebraram o casamento, há menos de duas semanas.

De acordo com a organização, o funeral será conduzido em formato tradicional, com missa de corpo presente na principal igreja da cidade. A cerimônia deve reunir personalidades políticas, dirigentes esportivos e representantes de clubes.

Tributos em Liverpool

Em paralelo às homenagens em Portugal, os tributos também mobilizaram torcedores e ex-companheiros de clube no Reino Unido. Em Anfield, sede do Liverpool, flores, faixas e objetos pessoais foram depositados por torcedores enlutados. O ex-capitão Jordan Henderson, visivelmente abalado, apareceu ao local, chorou diante do memorial improvisado e deixou um cachecol do time em homenagem ao ex-colega.

