Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A fase de quartas de final do Mundial de Clubes será encerrada com um confronto que decidiu o título europeu recentemente. No final da tarde deste sábado (05), às 17h, horário de Brasília, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam para definir o último semifinalista da competição.

No ano passado, as equipes se enfrentaram na disputa da final da Champions League, com vitória merengue por 2 a 0. Na fase de liga da competição na última temporada, um novo encontro, com mais um triunfo espanhol, desta vez por 5 a 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo streaming DAZN.

Como chega o Real Madrid

Depois de eliminar a Juventus nas oitavas de final, o Real terá pela frente mais um confronto europeu. A equipe pode ter Mbappé como titular pela primeira vez na competição. No último jogo, o francês entrou durante a partida e fez, enfim, sua estreia no torneio. Caso comece jogando, o craque deve ocupar a vaga de Gonçalo Garcia, um dos principais nomes dos merengues no Mundial e autor do gol da classificação na fase anterior.

Na Alemanha até o final da última temporada, o treinador Xabi Alonso reforçou que conhece bem como o Borussia joga e destacou a arrancada final da equipe na Bundesliga. Além disso, o técnico também comentou sobre a situação de Mbappé.

“Conheço o Dortmund muito bem e, sob o comando do Niko, eles terminaram a temporada muito melhor. Sobre o Mbappé, dia após dia, ele vai melhorar. Entre agora (terça) e sábado, ele vai melhorar. Vamos ficar de olho. Falo com ele todos os dias e ele vai melhorar para as quartas de final”, afirmou.

Como chega o Borussia

Depois de avançar na primeira colocação de seu grupo e eliminar o Monterrey nas oitavas de final, os alemães terão o seu primeiro confronto contra europeus na competição. Para o duelo, Niko Kovac não poderá contar com Jobe Bellingham, que está suspenso e não fará o duelo contra o seu irmão. Entretanto, o Borussia pode contar com Julian Brandt, que está recuperado e entrou na partida contra os Rayados.

Reserva da equipe alemã, o lateral-direito brasileiro Yan Couto projetou o confronto contra o Real após a classificação nas oitavas. O jogador recordou outros confrontos que o time já teve contra os espanhóis e enfatizou que espera uma partida complicada.

“A gente sabe que o Real Madrid é um clube gigante. Enfrentamos eles nesta temporada e a gente perdeu. Mas acho que é sempre bom jogar contra os melhores times do mundo, sempre uma oportunidade da gente mostrar o nosso futebol. O Borussia sempre está na Champions, jogando contra esses clubes. Acho que vai ser um jogo difícil, vamos ter tempo para estudar, treinar um pouco e vamos para cima. Quartas de final, não tem como escolher o adversário e enfrentar os melhores do mundo é sempre uma oportunidade para a gente”, destacou.

REAL MADRID X BORUSSIA DORTMUND

Mundial de Clubes – Quarta de final

Data e horário: 05/7/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Huijsen e Fran Garcia; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vinicius Junior, Arda Güler e Gonzalo García (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross e Svensson; Sabitzer, Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Não divulgado.

