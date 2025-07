Palmeiras terá formação inédita e novo capitão contra o Chelsea

O Palmeiras encara o Chelsea nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira será obrigado a mexer em seu sistema defensivo já que Murilo está machucado, além de Gustavo Gómez e Piquerez estarem suspensos. Contudo, com a ausência do trio, o Verdão pode ter uma formação inédita contra os ingleses.

Isso porque a zaga será formada por Bruno Fuchs e Micael. Esta será a terceira partida em que eles fazem a dupla titular. Os outros dois jogos foram a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, na Conmebol Libertadores, e a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Brasileirão. Contudo, seus companheiros nas laterais modificaram nestes embates.

No jogo contra o Sporting Cristal, Abel Ferreira apostou em Marcos Rocha e Vanderlan pelas alas. Já contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, Piquerez e Giay foram os escolhidos para formar o sistema defensivo.

Agora, contra o Chelsea, Vanderlan deve ficar com a vaga de Piquerez, enquanto Giay continua na lateral direita. Assim. o sistema defensivo será inédito no comando de Abel Ferreira, logo na partida mais importante do ano para o Verdão. Além disso, outra mudança será na faixa de capitão, que passará para o goleiro Weverton, na ausência de Gustavo Gómez.

“O nosso capitão tem sido o Gómez, então é uma oportunidade para Fuchs e Micael mostrarem a confiança. Não gosto muito de dar a braçadeira ao goleiro, porque para falar com o árbitro agora teria que se deslocar. Mas o capitão é o Weverton, ele é o nosso 1. É uma oportunidade como equipe de mostrarmos, porque a vida é assim, de oportunidades. Na oportunidade se levantar e se ajudar”, disse Abel Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.