Santos confirma duelo contra o Flamengo na Vila Belmiro

O Santos confirmou que vai enfrentar o Flamengo, no próximo dia 16 de julho, pela 14°rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A diretoria negociava um mando de campo para esta partida, mas desistiu da ideia. A tendência, aliás, é que este seja o primeiro jogo do Peixe no segundo semestre.

Isso porque o jogo da 13ª rodada, contra o Palmeiras, está adiado enquanto não houver definição enquanto o rival estiver disputando o Mundial de Clubes. Contudo, o jogo contra o Flamengo, inicialmente, era para acontecer longe da Vila Belmiro.

A diretoria gostaria de levar a partida para o Morumbis, casa do São Paulo, mas o clube não conseguiu a liberação. O Allianz Parque também chegou a ser cogitado, mas o Palmeiras terá uma partida no estádio no mesmo dia. Não são permitidas partidas de dois times considerados grandes do estado no mesmo dia na capital paulista para evitar brigas entre torcedores.

Brasília também surgiu como opção, mas o Peixe descartou imediatamente. Isso porque existiu um temor de acontecer um ”mando invertido”, por conta da grande presença de flamenguistas no local. Assim, a Vila Belmiro acabou sendo a escolhida para receber o embate. Contudo, porque o Santos insiste em levar seus jogos para outro estádio?

O principal motivo é Neymar. O clube quer aproveitar o ”boom” do astro para aturar mais do que em jogos na Vila. Com público máximo limitado a 15 ou 16 mil pessoas, o estádio na Baixada Santista reverte pouco ao clube em questão financeira, estimulando a diretoria a pensar em soluções longe dele.

