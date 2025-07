A magia continua! Coutinho renova com o Vasco por mais uma temporada

Coutinho consegue liberação do Aston Villa e permanece no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco confirmou, na manhã desta sexta-feira (4/7), a permanência de Philippe Coutinho, após o Aston Villa anunciar a rescisão de contrato com o meio-campista. Nesse sentido, o clube informou sobre a negociação por meio de um vídeo nas redes sociais, com a frase “a magia continua”. A partir da sequência da temporada, o jogador utilizará a camisa 10 e assinou vínculo até junho de 2026.

“Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros”, disse o jogador.

Vasco acerta a renovação de Coutinho por mais uma temporada ????????



?? https://t.co/k4Zz5qqMHy



????: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/VsMO6XYuM8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 4, 2025

Vale lembrar que mesmo sem contrato, o atleta permaneceu treinando no CT Moacyr Barbosa, com autorização do clube inglês, enquanto negociava a rescisão de seu contrato. Ele não fazia parte dos planos e desejava permanecer no Brasil, onde inaugurou, no último mês, o Instituto Philippe Coutinho.

Por fim, em seu retorno ao futebol brasileiro, Coutinho já disputou 44 partidas pelo clube. O meia marcou oito gols e deu quatro assistências no período e subiu de produção com a chegada do técnico Fernando Diniz.

Veja a nota na íntegra