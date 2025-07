Imprensa portuguesa celebra interesse do Corinthians em Biel

Biel está muito próximo de ser o novo reforço do Corinthians. O Timão já acertou as bases salariais com o ex-jogador do Bahia, que deve deixar o Sporting, de Portugal, para se transferir para o Parque São Jorge. Contudo, mesmo com a saída iminente, o atleta não deve deixar saudade.

Durante o programa “A Bola da Noite”, de Portugal, o comentarista César Mayrinck disse que o Sporting tem “muita sorte” em receber uma oferta do Corinthians.

“Eu acho que o Sporting dá muita sorte de ter recebido essa oferta do Corinthians. Vender logo para recuperar o prejuízo. Não significa que seja um mau jogador, que não vale nada, não é essa a questão. Só que na época que ele foi contratado, eu até mencionei que seria difícil dele chegar e causar impacto imediato. Não é um jogador que causaria impacto imediato. No próprio Bahia ele não era titular indiscutível, no Grêmio também não, e no Fluminense também não”, disse o jornalista, que prosseguiu.

“Não via causar um impacto imediato. E o Sporting naquela altura, com alguns poderes ofensivos desfalcando, eu creio que o Biel teria que ser contratado para causar um impacto imediato, coisa que ele não fez”, completou.

Além disso, o jornalista acredita que a proposta é ”irrecusável” para o Sporting recuperar o prejuízo. Mesmo ele não entendendo como o Corinthians, em grave crise financeira, vai arrumar o dinheiro.

“Como ele não estava rendendo, receber essa oferta é praticamente você se livrar, pelo menos, do prejuízo, ficar no seis por meia dúzia. É uma proposta que, para mim, chega a ser irrecusável . Corinthians que vive uma crise financeira enorme, sei nem como vai pagar, fazer uma oferta em torno de 7 milhões de euros até surpreende nesse atual momento do Corinthians”, finalizou.

Passagem apagada no Sporting

Biel atuou em apenas sete partidas, sendo uma como titular, no duelo contra o Borussia Dortmund, pelos playoffs da Champions League, em um confronto que já estava consumado. A falta de oportunidades se deve a dois motivos: a concorrência em sua posição e as escolhas do treinador Rui Borges.

Na posição, Biel tinha a concorrência de Pedro Gonçalves e Trincão. A dupla se destacou na temporada vencedora do Sporting, com uma boa parceria junto com o atacante Gyökeres, que marcou 39 gols no Campeonato Português.

Além disso, outro ponto que atrapalhou o brasileiro foi a postura do treinador Rui Borges quanto ao jogador. Quando chegou ao clube, Biel chegou a estar sendo apontado como substituto de Gonçalves, que estava lesionado na época. Entretanto, o comandante optou até por atletas da base do que pelo meia preterido pelo Corinthians. O técnico chegou a afirmar que o atleta precisava se adaptar mais à equipe para ganhar oportunidades.

