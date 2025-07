Estêvão ganha elogios no Chelsea, mas recebe aviso: ‘No campo não há amigos’

Estêvão vai viver uma situação inusitada nesta sexta-feira (4). Afinal, o Palmeiras decide com o Chelsea, quem vai avançar para a semifinal do Mundial de Clubes. O problema é que o clube inglês será o destino do atacante após a participação do Verdão na competição. Contudo, mesmo sendo seus futuros companheiros, o jogador não terá vida fácil. Pelo menos é o que garante o capitão Reece James.

“É uma tarefa mais difícil para ele do que para nós. Porque é provavelmente um dos últimos jogos dele no Palmeiras. Ele é um grande jogador, jovem, estamos animados para tê-lo, mas amanhã (sexta) em campo não há amigos, vamos enfrentá-lo. É o que tenho a dizer “, disse Reece James.

A joia palestrina foi vendida para o clube de Londres por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época). Porém, na negociação, o Palmeiras impôs que Estêvão deixasse a equipe apenas após o Mundial de Clubes. Mas poucos imaginavam que o atacante teria que enfrentar seu futuro time ainda na competição.

Afinal, quando foi definido o chaveamento do Mundial, a expectativa era de que Palmeiras e Chelsea ficassem em lados opostos no mata-mata. Mas como o Verdão passou em primeiro no Grupo A e os ingleses terminaram em segundo, os caminhos se cruzaram.

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, disse em entrevista coletiva que ainda não teve um contato com Estêvão, mas já conheceu sua família em visita recente a Londres.

“Conheci no centro de treinamento, uma família maravilhosa. Vamos falar sobre o futuro dele quando o torneio terminar, agora não é o momento. É um jogador talentoso, todos sabem, mas é um jogador do Palmeiras. Ele está aqui para jogar pelo Palmeiras”, declarou o futuro treinador de Estêvão.

Estêvão ansioso para defender o Chelsea

A história ganha um capítulo a mais após Estêvão afirmar que está difícil de se concentrar nesta reta final de Palmeiras, por estar pensando em sua transferência para a Inglaterra.

“Às vezes é difícil, você se imagina na Europa, jogando com vários outros jogadores, com tudo que representa a Europa, um sonho meu. Mas estou tentando ao máximo focar a minha cabeça aqui, porque tenho muito para entregar no Palmeiras”, contou o atacante. Ainda no Brasil, o camisa 41 alviverde contou que já trocou mensagens com Cole Palmer e Reece James. O tom do papo era de que o jovem brasileiro está sendo esperado ansiosamente pelos futuros companheiros. Mas antes, Estêvão terá a missão de eliminar seu futuro clube no Mundial de Clubes.

