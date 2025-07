Astro recente do Arsenal responde por seis acusações envolvendo agressão sexual e estupro

Nesta sexta-feira (04), a Polícia Metropolitana de Londres indiciou Thomas Partey, ex-meia do Arsenal, por seis crimes sexuais. A Promotoria detalhou que o atleta de 32 anos responderá por cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, supostamente cometidas contra três mulheres ao longo dos anos de 2021 e 2022. As investigações começaram logo após a apresentação de uma denúncia formal por uma das vítimas, em fevereiro de 2022.

Seguindo os autos, dois dos supostos estupros envolvem uma primeira mulher; outros três estão relacionados à uma segunda denunciante. Já a agressão sexual teria ocorrido em circunstância distinta, envolvendo, portanto, uma terceira pessoa. Partey deverá se apresentar no Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 5 de agosto.

A equipe jurídica do meio-campista ainda não divulgou qualquer estratégia de defesa, tampouco comentou sobre o avanço das investigações. Sabe-se, de acordo com fontes próximas ao atleta, que ele nega categoricamente as acusações e se diz confiante por um desfecho positivo no processo.

Encerramento de vínculo com o Arsenal

Partey despediu-se oficialmente do clube inglês no início da semana, após cinco temporadas no clube. Isso porque a cúpula optou por não renovar o contrato do atleta, e o vínculo encerrou-se em definitivo. Durante o último ano, ele disputou 52 partidas e marcou quatro gols, além de ter contribuído duas assistências.

A mídia local indicava grandíssimos interessados em Partey para próxima temporada, como Atlético de Madrid e Barcelona, por exemplo. Segundo informações, os clubes iniciaram conversas preliminares para avaliar a contratação do atleta — livre no mercado. Há, ainda, uma sondagem não oficial do PSG pelo jogador.

Reconhecimento esportivo

Eleito recentemente como ‘melhor jogador de futebol ganês de 2025’, Partey ainda ganhou reconhecimento por suas ações sociais em Gana. Não à toa, a honraria “Futebol para o Bem”, recebida pelo atleta, também agraciou a fundação mantida por ele.

Adquirido por 50 milhões de euros junto ao Atlético de Madrid, o meia chegou ao Arsenal em outubro de 2020. Partey foi ganhando notoriedade ao longo de sua trajetória na Premier League, com 167 partidas oficiais e consolidando-se como titular absoluto e referência na posição.

Próximo comparecimento ao tribunal

O processo criminal exige que Partey esteja presente na audiência marcada para o início de agosto. A etapa inicial será conduzida pelo Tribunal de Magistrados de Westminster, responsável por analisar a admissibilidade das provas apresentadas pela Promotoria. Caso os elementos sejam considerados suficientes, o caso será encaminhado à Corte da Coroa, onde ocorrem julgamentos de maior complexidade no sistema britânico.

