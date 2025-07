Chelsea pode não ter seu artilheiro no duelo contra o Palmeiras

O Chelsea encara o Palmeiras nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Contudo, o técnico Enzo Maresca pode ter um desfalque importante. Afinal, o atacante Pedro Neto, artilheiro da equipe na competição, pode ficar fora do embate.

O motivo seria o motivo de seu compatriota, Diogo Jota, na última quinta-feira (3). Pedro Neto era muito amigo do atacante do Liverpool e ficou muito abalado com sua morte, em um acidente de carro. O português não treinou com o elenco, e o técnico Enzo Maresca o deixou à vontade para decidir se joga ou não.

“É uma decisão que demos a ele, cabe a ele decidir. Vamos apoiá-lo no que ele decidir, se ele estiver em campo ou não amanhã estaremos aqui o apoiando”, disse o treinador do Chelsea.

“Um dia muito triste. É difícil encontrar palavras, realmente a sensação de se sentir sem ter o que fazer. Gostaria de enviar meu amor à família dele, é uma grande tragédia. É uma tristeza muito grande. Estamos próximos do Pedro para apoiá-lo nesse momento”, completou Enzo Maresca.

Amigos próximos, Pedro Neto e Diogo Jota jogaram juntos no Wolverhampton e na seleção portuguesa. Afinal, em junho, os dois foram campeões da Uefa Nations League com Portugal.

Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, de Portugal, morreram em um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, na madrugada desta quinta-feira. Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Aliás, os dois morreram na hora.

