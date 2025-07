EXCLUSIVO: Richarlison no Vasco? Jornalista crava: ‘Sem possibilidade nenhuma’

Atacante esteve na última Copa do Mundo pelo Brasil - (crédito: Foto: Vítor Silva / CBF)

A especulação sobre Richarlison no Vasco ganhou uma resposta definitiva. Segundo apuração do jornalista Cadu Costa, do nosso portal J10, a chance da negociação acontecer é nula. Uma fonte ligada ao jogador foi taxativa nesta sexta-feira (04). A resposta sobre a possibilidade foi direta:

“Sem possibilidade nenhuma”.

O principal motivo para a negativa é o alto custo do atacante. O Tottenham, da Inglaterra, pede 20 milhões de euros (quase R$ 130 milhões). A mesma fonte consultada por Cadu Costa, aliás, foi ainda mais enfática. Ela classificou a simples especulação da transferência como “completamente maluca”.

Apesar da negativa, o sonho da torcida tem um fundamento real. Richarlison é um torcedor declarado do Vasco e deseja um dia atuar em São Januário. Recentemente, foi especulado que um novo projeto poderia ser oferecido ao atacante. Nele, o time tentaria uma proposta de compra em definitivo do jogador que foi o camisa 9 da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo.

Ainda assim, a realidade financeira e a forte concorrência internacional pesam. Isso porque o Galatasaray, da Turquia e clubes da Arábia Saudita possuem mais chances no momento. Portanto, mesmo com o desejo mútuo entre atleta e torcida, a concretização deste sonho ainda parece distante.

