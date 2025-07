No radar de Barcelona e Bayern, Nico Williams renova com o Athletic Bilbao

Nico Williams em ação com a camisa do Athletic Bilbao, da Espanha - (crédito: Foto: Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Um dos nomes mais cobiçados no mercado da bola, Nico Williams, de 22 anos, renovou contrato com o Athletic Bilbao até 2035. Assim, o atacante, que estava no radar de Barcelona e Bayern de Munique, agora tem multa de 90 milhões de euros (R$ 572,8 milhões) no clube basco.

Considerado como uma das principais joias do futebol espanhol, o jovem tem se destacado também com a camisa da seleção de seu país, com a conquista da Eurocopa, em 2024.

Em uma possível negociação com o clube culé, Nico teria pedido garantias para ser inscrito na La Liga. Os bávaros, por sua vez, tentavam superar o adversário na disputa e chegou a aumentar a proposta salarial.

“Na hora de tomar decisões, para mim, o que mais pesa é o coração. Estou onde quero estar, com a minha família, esta é a minha casa. Força, Athletic”, disse o jogador.

Dessa forma, diante disso, o atleta seguiu os passos do irmão mais velho, Iñaki, que também renovou com o Athletic Bilbao, clube que o revelou para o futebol.

Por fim, o atacante soma 162 jogos com a camisa do clube basco. Ele marcou 31 gols e contribuiu com 30 assistências. Pela seleção espanhola, foram 28 jogos e seis gols.

