Flamengo encaminha contratação de Jorge Carrascal

O Flamengo encaminhou a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O clube e staff do jogador já acertaram valores, que giram em torno de 12 milhões de euros fixos, com mais dois milhões de euros em metas. No total, o Rubro-Negro deve pagar algo próximo de R$ 90 milhões pelo colombiano. A informação inicial foi do SBT Sports.

Os clubes fecharam acordo em dividir o pagamento em três parcelas. Os russos solicitaram ao Rubro-Negro que fornecesse garantias bancárias. Além disso, o meia colombiano já agiliza a mudança para o Rio de Janeiro. Resta apenas o sinal verde das partes para que Carrascal viaje à Cidade Maravilhosa em definitivo.

O Flamengo entende que pode aumentar o leque de opções para além de Arrascaeta. O clube, afinal, já identificou que há uma carência no setor quando Arrascaeta desfalca a equipe. Uma dass principais características de Carrascal é a facilidade para driblar em espaço curto.

Entretanto, a comissão técnica e Filipe Luís avaliaram que Carrascal não necessariamente precisa ter as mesmas características do camisa 10. O colombiano pode ser útil como um “camisa 11”, que possa não só atuar na criação da jogada como também pelos lados do campo.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo.

