Meteorologia prevê chance de tempestade durante Fluminense x Al-Hilal

Ao longo da disputa do Mundial de Clubes, os Estados Unidos paralisou determinados jogos em virtude de raios. Assim, nesta sexta-feira (4), existe a chance do duelo entre Fluminense e Al-Hilal, que ocorre às 16h (de Brasília), em Orlando, no Camping World Stadium, passar por algo semelhante, segundo a meteorologia local.

Dessa forma, há a possibilidade de trovões e chuva forte durante a partida decisiva, válida pelas quartas de final do torneio da Fifa. Algo que aconteceu em outros seis jogos da competição, duas delas em Orlando.

A primeira delas foi na vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan, no dia 17 de junho, que começou com mais de uma hora de atraso, enquanto a segunda foi no triunfo do Benfica sobre o Auckland, no dia 20, que parou por duas horas.

Caso aconteça, as autoridades emitem um alerta para os moradores do local com o aviso de que qualquer pessoa precisa deixar as áreas sem cobertura. Entre elas, a arquibancada e o campo de futebol, como aconteceu nas outras partidas.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, Al-Hilal e o Tricolor decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, enfrenta Chelsea ou Palmeiras.

