Rescisão de Gerson é publicada no BID, e volante não joga mais pelo Flamengo

De forma oficial, Gerson não é mais jogador do Flamengo. A rescisão do volante foi publicada no BID na manhã desta sexta-feira. Afinal, o Zenit, da Rússia, pagou a multa rescisória de R$ 160 milhões à vista na manhã de terça-feira. O depósito foi feito direto na conta do Rubro-Negro.

Gerson aceitou a proposta do Zenit para sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes. Na Europa, o “Coringa”, afinal, irá triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes, aliás, terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030.

Gerson consolidou-se como uma das principais lideranças do Flamengo. Dentro de campo, o camisa 8 foi um dos pilares do setor e figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira desde que retornou ao clube, em 2023, após passagem pelo Olympique de Marseille, da França.

O Coringa encerra a segunda passagem pelo Flamengo. Entre 2023 e 2025, o jogador acumulou 144 jogos, com 12 gols e 24 assistências. Além disso, ele virou referência dentro de campo e um ‘paizão’ para os mais jovens da equipe rubro-negra.

Ao todo, Gerson acumula 253 partidas, 19 gols e 35 assistências. Além disso, ele conquistou 12 títulos, incluindo quatro Cariocas, três Supercopas do Brasil, dois Brasileiros, além de uma Copa do Brasil, Libertadores e Recopa.

