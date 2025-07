Grêmio segue firme no mercado mesmo após negativas

A segunda janela de transferências na temporada promete ser movimentada para o Grêmio. O plano continua sendo contratar um zagueiro e um volante mesmo após as decepções em investidas, em um primeiro momento. Vender algumas peças também é uma das metas do clube e a provável chegada de um outro reforço está atrelada a este cenário.

Uma das prioridades é qualificar o setor defensivo com um zagueiro que atue pelo lado direito. O Grêmio tenta fechar com um jogador para a posição deste o começo do ano, mas se tornou prioridade com a queda de rendimento de Jemerson.

Com isso, o camisa 21 se tornou alvo de críticas tanto da imprensa como da torcida por seus decisivos erros individuais. Deste modo, o técnico Mano Menezes espera por contar com mais um jogador para a posição. No atual cenário, a dupla de zaga titular é formada por Kannemann e Wagner Leonardo, dois canhotos.

O clube ainda não desistiu de fechar com Adryelson. Contudo, o Lyon se mostra irredutível em diminuir a pedida de seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). Por sinal, a oferta do clube gaúcho foi inferior ao valor que os franceses consideram como ideal. Mesmo assim, a diretoria avalia se fará ou não uma nova proposta pelo defensor.

Grêmio não satisfaz com chegada de um volante

Outra frustração do Tricolor Gaúcho foi em tratativas com o meio-campista Caíque, do Juventude. O atleta passou por exames, porém foi reprovado por problemas no joelho e houve um desfecho negativo no negócio. Desta forma, o Grêmio mudou o seu alvo para Danilo Barbosa, do Botafogo.

Afinal, o contrato do jogador com o Glorioso está próximo de expirar, em dezembro. Com isso, o volante já poderia firmar um pré-contrato com qualquer outro clube. Entretanto, o Grêmio tem urgência para preencher esta lacuna em seu elenco.

Por isso, há uma expectativa de que o clube gaúcho intensifique as tratativas com Danilo Barbosa com a volta do Alvinegro após a disputa do Mundial de Clubes.

No atual cenário, o Grêmio teve êxito em sacramentar a chegada de apenas um reforço na janela extra. No caso, o meio-campista Alex Santana, que chegou por empréstimo junto ao Corinthians até o fim do ano. Por sinal, no único jogo-treino até aqui, o volante foi titular contra o Aimoré.

Imortal planeja vender estrangeiros

Com relação a saídas, a prioridade é diminuir o número de estrangeiros. O Tricolor Gaúcho monitora se Arezo e Pavón receberão propostas atrativas. O uruguaio desperta novamente o interesse do Peñarol. O clube uruguaio enviou uma oferta de empréstimo, mas que em um primeiro momento não agrada.

O Peñarol se propôs a desembolsar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão) pela liberação por empréstimo. Além disso, se comprometeria a pagar integralmente o salário do centroavante.

Contudo, o intuito do Imortal é recuperar o investimento de três milhões de dólares (próximo à R$ 17 milhões na cotação do período) feito em julho do ano passado. Inclusive, o Racing, da Argentina, consultou as condições de um eventual negócio por Pavón.

Grêmio estuda negociar jogadores oriundos da base

O Tricolor Gaúcho indicou que aceita vendê-lo também por três milhões de dólares (pouco mais de R$ 16 milhões na cotação atual). O Grêmio também recebeu sondagens por três atletas revelados pela base. No caso, o goleiro Gabriel Grando, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald.

Até o momento, o clube recebeu apenas uma investida de 2,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 15 milhões na cotação atual) do Palmeiras pelo arqueiro. Entretanto, o Imortal entendeu que a quantia não era suficiente.

A venda de jogadores do elenco é essencial para o Grêmio ter êxito em manter a estabilidade da sua condição financeira. De acordo com a previsão orçamentária, 60% do valor que se esperava com vendas já foi alcançado. Desta forma, o clube pretende atingir o restante da quantia até dezembro.

A avaliação da diretoria do Grêmio é que haja avanço nas negociações com o início com a abertura da segunda janela de transferências da temporada. O período terá início no dia 10 de julho até 2 de setembro.

