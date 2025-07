CBF altera data de Botafogo x Vitória, pela rodada 14 do Brasileirão

Em 2024, Botafogo e Vitória empataram no Estádio Nilton Santos, no Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu uma demanda de emissoras e alterou, nesta sexta-feira (4), a data da partida entre Botafogo e Vitória. Inicialmente marcada para terça-feira (15), Glorioso e Rubro-Negro se encontram na quarta (16), no Estádio Nilton Santos, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O embate é válido pela rodada 14 desta edição do Campeonato Brasileiro.

TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão, fez o pedido pela alteração. O jogo terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Com a mudança, o Botafogo, que enfrenta o Vasco no sábado (12), ganha mais um dia de descanso para o seu retorno ao Colosso do Subúrbio depois de sua participação no Mundial de Clubes da Fifa.

O Glorioso é o oitavo lugar, com 18 pontos. O time alvinegro, porém, por conta da preparação para o Mundial, tem um jogo a menos.

Em 2024, pelo Brasileirão, no mesmo palco, os times empataram por 1 a 1. O Botafogo engataria quatro vitórias consecutivas após o tropeço, série que lhe rendeu os títulos da Libertadores e do próprio Nacional daquele ano.

