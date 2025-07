Ex ‘rompe’ em definitivo com Vini Jr após rumores de affair com uma e aparição com outra

O ‘fandom’ de Maju Mazalli e Vini Jr. causaram um caos nas redes sociais ao notarem que a influenciadora deixou de seguir o atacante do Real Madrid no Instagram. A movimentação chamou ainda mais atenção pelo timing. Isso porque ocorreu poucos dias depois das novas aparições públicas de Victoria Ruiz, apontada como affair do atleta, em jogos do Mundial de Clubes.

Os sinais começaram logo após as primeiras fotos de Ruiz no último jogo do Real Madrid no Mundial, nos Estados Unidos — o que culminou na classificação da equipe às quartas de final. Isso porque a ex publicou uma mensagem enigmática minutos após o início da repercussão. “O mundo não é justo e ninguém te deve nada. Faça seu trabalho e não espere nada de ninguém”, dizia.

Vinicius, enquanto isso, manteve o follow à ex em sua conta. Contudo, o movimento de Maju reacendeu especulações sobre o fim definitivo do ex-casal — que vive de altos e baixos desde 2019.

A relação de Vini Jr. e Maju Mazalli

O atacante e a influenciadora viveram um relacionamento de dois anos marcado por reaproximações e afastamentos frequentes. Em janeiro deste ano, eles haviam retomado o contato, reacendendo rumores de reconciliação após aparecerem juntos em eventos e interagirem nas redes.

Antes do afastamento mais recente, os dois chegaram a interagir por meio de curtidas e comentários. A ruptura, entretanto, parece ter se agravado após as ações públicas envolvendo o nome de Victoria Ruiz, tida como novo affair do camisa 7 do Real Madrid.

Espanhola marca presença em jogos

Victoria Ruiz, apontada como novo interesse amoroso do brasileiro, voltou a marcar presença com certa frequência em partidas do Real Madrid. A modelo não apenas acompanha os jogos no estádio como também compartilha registros com referências ao atacante nas redes sociais.

Durante o Mundial de Clubes, por exemplo, ela vestiu uma camisa do clube com o nome e autógrafo do jogador. Além disso, permaneceu em uma área reservada a amigos e familiares dos atletas. Os sinais que a modelo tem dado se assemelham, segundo seus seguidores, aos do relacionamento com Neymar.

Nova possível envolvida

Apesar do foco atual em Ruiz, o nome de Isabella Ladera apareceu nesta semana como possível envolvimento amoroso de Vinicius. A influenciadora venezuelana, radicada nos Estados Unidos, realizou recentemente uma transmissão ao vivo que contou com a presença do astro entre os espectadores.

Durante a live, o atacante interagiu com um emoji de rosto apaixonado, gesto que reacendeu rumores sobre outros relacionamentos paralelos em curso.

