Irmã de Mateus Gonçalves, detido por tráfico, desabafa sobre colapso familiar após prisão

A irmã de Mateus Gonçalves, Letícia Kellen, quebrou o silêncio sobre a prisão do ex-atacante do Vitória. Agentes da Polícia Militar prenderam o jogador no último dia 10 de junho durante uma operação contra o tráfico de drogas. Além do atleta, outras três pessoas foram detidas com mais de 200 tabletes de maconha, contabilizando 187 kg no total.

Segundo as autoridades, o jogador atuava, junto a outro detido, como batedor em um dos veículos. Já o casal responsável por transportar os entorpecentes seguia a dupla em outro automóvel. Durante a audiência de custódia, os suspeitos, exceto Mateus, optaram por se manter em silêncio, mas confirmaram que a droga seguiria com destino final à Londrina, no Paraná.

O atacante atuava pelo Athletic, de Minas Gerais, antes da prisão. Disputou dez partidas nesta temporada e anotou um gol, além de ter contribuído com uma assistência. No Brasil, defendeu clubes como Santa Rita, Sport, Fluminense, Ceará, Goiás, América e Vitória.

Irmã revela colapso financeiro

Letícia Kellen quebrou o silêncio sobre a prisão do irmão através das redes sociais. Em vídeo, a estudante de direito declarou que o atacante se responsabilizava pelas despesas da família, como o aluguel da mãe e sua graduação.

“Ele tirou minha mãe do serviço e pagava um salário para ela. Do dia para noite, tudo virou pó. Está tudo bloqueado. Estamos sem nenhum recurso. Tínhamos tudo, financeiramente falando, e hoje não temos nada. A realidade mudou de forma drástica”, desabafou.

Abandono e decepção com parentes

Além das dificuldades econômicas, Letícia também denunciou o afastamento de pessoas próximas. Segundo ela, familiares e amigos que frequentavam a casa quando Mateus sustentava todos, desapareceram após a prisão. “Fiquei decepcionada. Ninguém quis ajudar meus pais”, relatou.

Letícia ainda mencionou que, meses antes do ocorrido, percebeu mudanças no comportamento do irmão. “Ele começou a dizer que não queria mais jogar futebol. Estava diferente. Disse que ganharia mais com investimentos”, revelou. A estudante chegou a desconfiar que ele lavava dinheiro, mas não imaginava a gravidade da situação: “O buraco era mais embaixo”, concluiu.

Experiência internacional de Mateus Gonçalves

O atacante ainda defendeu o Deportivo Tepic, Pachuca, Chiapas, Toluca e Tijuana fora do país. Ele também coleciona experiência no futebol paraguaio, com passagem pelo Cerro Porteño. Mas foi no Vitória que teve seu destaque mais recente, após marcar dois gols na decisão do Campeonato Baiano contra o Bahia.

