Emocionado, Willian Arão é apresentado no Santos e pede calma para pegar ritmo

O Santos apresentou, na tarde desta sexta-feira (04/7), o volante Willian Arão. O jogador atuou durante três anos no exterior, no Fenerbahçe, da Turquia, e no Panathinaikos, da Grécia, mas em sua primeira entrevista como jogador do Peixe, não conseguiu esconder a emoção de estar atuando no Alvinegro Praiano.

“Fico emocionado de vestir essa camisa. É uma honra ser apresentado pelo Clodoaldo (ídolo santista). Eu preciso de tempo. Fazia três anos que não tive férias, apenas recesso. Eu descansei, já que precisava. Agora é questão de pegar ritmo de treinamento, conhecer os companheiros e estarei pronto para ajudar o Santos”, disse Willian Arão.

Além disso, o volante também elogiou o elenco formado pelo Peixe e a ”fome” dos jogadores em vencer. Willian Arão reforçou que todos estão alinhados e focados em buscar os resultados.

“Eu vejo um time com muita fome e vontade, força para dar a volta por cima, empenhando-se ao máximo em todos os trabalhos na academia, preparação física e tática. São garotos espetaculares, é cedo para eu falar em dois dias de treinos, mas todos trabalhando no limite e se empenhando ao máximo para chegar no jogo na sua melhor forma física, técnica e mental. Com todos no auge, com certeza os resultados melhores vão aparecer”, completou o volante.

Veja outras respostas de Willian Arão

Ritmo

“Readaptação não, preciso de tempo. São três anos sem férias, só recessos. Essas foram as primeiras férias de verdade, descansei. Agora é recondicionamento, ritmo, conhecer os companheiros e aí estarei pronto para ajudar o Santos”.

Por que o Santos?

“Porque é o Santos, time grandíssimo, história riquíssima. Com projeto ambicioso de reestruturação. Recebi diversas ofertas do Brasil e de fora e achamos que aqui era a melhor opção”.

Volante ou zagueiro?

“Sou primeiro volante, é onde acho que tenho meu melhor desempenho. Mas estou aqui para ajudar o Santos. Se por motivo ou outro quiser me colocar como zagueiro, lateral ou atacante, vou fazer meu melhor para ajudar”.

Neymar

“Pesa um pouco na decisão, mas não tem influência grande. Ele é grande jogador, craque, e venho para jogar no Santos com Neymar. Espero que joguemos juntos por muito tempo, com muitos títulos”.

Qual Willian Arão chega ao Santos?

“Somos seres humanos em constante evolução, sou um jogador melhor que saiu. Mas não posso falar, tenho que provar. Meus números provam que sou um jogador sem lesão, espero que continue assim. Joga sempre, campeão de zagueiro e volante, com regularidade boa no desempenho. É o Arão que chega e foi assim em todos os lugares. Taticamente, igual. A passagem na Europa acrescentou ao meu conhecimento de jogo. Agora é se enquadrar no que o treinador pede, os movimentos, isso muda de treinador para treinador, adaptar e conhecer os companheiros e ajudar com a minha experiência e características”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.