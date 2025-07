O que Palmeiras e Fluminense devem fazer para avançarem no Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira (4), às 16h, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Al-Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Mais tarde, às 22h, o Palmeiras enfrenta o Chelsea. O jogo do Tricolor acontece no Camping World Stadium, em Orlando-EUA, que possui capacidade para mais de 65 mil pessoas. Já o Verdão irá realizar o duelo contra a equipe inglesa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia-EUA, que possui lotação máxima para 67.594 torcedores.

De acordo com dados da “Flashscore”, plataforma líder global em resultados e estatísticas ao vivo, Palmeiras e Fluminense possuem como grande destaque no torneio a força defensiva. Para que aconteça uma semifinal 100% brasileira, ambas as equipes devem manter a solidez na zaga. Além disso, os times precisam melhorar na finalização das jogadas, pois têm menos gols marcados do que seus respectivos rivais.

Se avançarem às semifinais, os clubes vão se enfrentam na fase. O jogo será em Nova Jersey, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília). Ou seja, semifinal 100% brasileira.

Fluminense

Enquanto o Tricolor Carioca aposta no controle defensivo, que sofreu apenas dois gols no torneio, contra quatro gols sofridos pelo Al-Hilal, a equipe saudita do Al-Hilal chega embalada por um ataque poderoso e números ofensivos que impressionam. No total, o time asiático conta com 10 gols feitos , contra apenas seis tentos anotados pelo Flu.

O Fluminense também se mostra mais eficiente em neutralizar a criação de jogadas de seus adversários. São apenas 13 finalizações cedidas contra 29 permitidas pelos sauditas. Para garantir a vaga na semifinal, o Fluminense precisa manter a consistência defensiva e aproveitar melhor as chances criadas no ataque. Apesar acertar mais o gol (17 chutes no alvo contra 14 do Al-Hilal), o Flu marcou menos gols que o rival.

Palmeiras

No duelo entre Palmeiras e Chelsea, o roteiro é parecido, o Verdão possui uma defesa melhor na competição, com apenas dois gols sofridos, contra quatro bolas na rede do clube inglês. O que preocupa o torcedor palmeirense são os desfalques justamente no local mais sólido da equipe, que vai a campo sem Gómez, Piquerez e Murilo, todos titulares do Alviverde.

Já no âmbito ofensivo, o Palmeiras, assim como o Fluminense, fica atrás de seu adversário, uma vez que a equipe brasileira anotou apenas cinco gols, diante de 10 tentos anotados pelo Chelsea. Em finalizações no alvo, a equipe inglesa também leva vantagem, com 34 chutes no gol, contra apenas 18 do Verdão. A bola parada é o fator que pode ser melhor explorado pelo Alviverde. O time, afinal, teve 34 escanteios a favor e não conseguiu converter a jogada em gol.

