Palmeiras e Fluminense marcam golaço para o Airbnb no Mundial de Clubes

O desempenho de Palmeiras e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da Fifa provocou impactos diretos no setor de hospedagem dos Estados Unidos — especialmente nas cidades-sede do torneio. Dados oficiais do Airbnb confirmam que a Filadélfia, palco da partida do Alviverde contra o Chelsea, registrou um crescimento de mais de 1.120% nas buscas por acomodações feitas por brasileiros para esta semana do confronto.

Além da cidade da Pensilvânia, outros destinos também apresentaram movimento intenso. Charlotte, na Carolina do Norte, onde o Fluminense superou a Inter de Milão, teve um aumento próximo de 150% na procura por estadias. Já Orlando, local do jogo entre o clube carioca e o Al-Hilal, passou a atrair não apenas turistas em busca dos parques temáticos, mas também torcedores que acompanharam a trajetória tricolor até as quartas de final.

Entende-se que campanha dos clubes nacionais ajudou a consolidar diretamente a plataforma no segmento de eventos esportivos. Segundo a própria companhia, os brasileiros estão entre os públicos mais engajados e contribuíram de forma decisiva para aquecer o mercado de viagens temporárias durante a competição.

Rio e São Paulo lideram origem das viagens

As capitais fluminense e paulista lideram como os principais pontos de partida de brasileiros rumo aos Estados Unidos. Porém, Brasília, Niterói e Curitiba também figuram entre as origens mais frequentes. Conforme a plataforma, o perfil etário dos viajantes é bastante variado: 35% das reservas pertencem a usuários com idade entre 30 e 39 anos, enquanto 31% são de pessoas entre 40 e 49 anos.

A decisão de estender a permanência nos EUA reflete a mobilização de torcedores apaixonados. Alguns esticaram a viagem mesmo após o término da fase de grupos, motivados pelo desempenho acima das expectativas de suas equipes. As arenas em Nova Jersey, onde ocorrerão as semifinais e a final, já figuram entre as mais procuradas.

Parceria oficial com a FIFA

O Airbnb inclusive atua como parceiro oficial do Mundial de Clubes 2025 e também participará da Copa do Mundo Masculina de 2026, além da edição feminina de 2027. A empresa oferece experiências locais e exclusivas por meio do programa “Originais Airbnb”.

O sonho do Mundial de Clubes

A alta na procura por hospedagens tem conexão direta com o esforço dos torcedores para permanecer nos EUA. Muitos decidiram improvisar para seguir acompanhando seus clubes. O palmeirense Allan Lucas, por exemplo, chegou a trabalhar como servente de pedreiro para arcar com os custos após o orçamento estourar. Já sua esposa, Karina Silva, se juntou a ele após conseguir folga no trabalho.

Do lado tricolor, a carioca Luma Queiroz embarcou para Nova York financiada com a ajuda de um parente. Sem férias autorizadas, adaptou o expediente da agência onde atua para o regime remoto improvisado. Mesmo com receio de perder o emprego, decidiu seguir acompanhando o Fluminense na competição internacional.

Em outra frente, a empresária Laís Ferolla abandonou a conversão de moedas e optou por ignorar o impacto financeiro, priorizando a experiência de ver seu clube. O advogado Carlos Eduardo Silva havia retornado ao Brasil, mas voltou aos EUA apenas com a passagem de ida após a classificação emocionante diante da Inter.

