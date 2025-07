São Paulo goleia sub-20 em jogo-treino com brilho de Dinenno

Dinenno marcou três gols no jogo-treino do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / SPFC)

O São Paulo realizou, nesta sexta-feira (04/7), um jogo-treino contra a equipe sub-20, visando ao retorno da equipe no Campeonato Brasileiro. Na atividade, os profissionais venceram por 6 a 0, com destaque para o centroavante Dinenno. Afinal, o argentino balançou a rede em três oportunidades.

Além do hat-trick do argentino, os profissionais também marcaram mais duas vezes com Alisson. Marcos Antônio fechou o placar. O clube não divulgou as escalações utilizadas por Hernán Crespo e por Alan Barcellos, técnico do sub-20.

No trabalho desta manhã, o técnico Hernán Crespo utilizou diferentes formações em cada tempo, testou algumas variações e teve a primeira oportunidade de observar melhor o grupo em situações de jogo neste seu retorno ao Tricolor.

Os atacantes Lucas e Ferreira seguiram com o processo de transição e, mais uma vez, treinaram com bola no gramado. Primeiro, os dois fizeram exercícios de posse de bola que serviram como aquecimento para os atletas da base que participaram do jogo-treino. Na sequência, um complemento físico com a preparação.

Além disso, o volante Luiz Gustavo também cumpriu seu cronograma de recuperação de tromboembolismo pulmonar, com atividades sem impacto no campo.

No retorno do calendário, o São Paulo terá dois duelos como visitante. O primeiro contra o Flamengo, no dia 12, sábado, às 16h30, no Maracanã. Por fim, o segundo será contra o Red Bull Bragantino, no dia 16, quarta, às 21h30 (novo horário divulgado hoje pela CBF), no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista.