Jornalista vê ‘prestígio’ aos técnicos brasileiros caso Fluminense avance no Mundial

Fluminense no Mundial de Clubes - (crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense busca uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4). Dessa forma, o jornalista José Trajano, vê uma possível classificação do clube carioca, como um fator determinante para os técnicos brasileiros.

Dessa forma, o comunicador afirmou no “Posse de Bola”, do Uol Esporte, que caso o Tricolor avance na competição, o trabalho de Renato Gaúcho na equipe pode ajudar a valorizar novamente os treinadores do país.

“Se o Fluminense seguir adiante ( no Mundial), campeão então nem se fala, mas se passar para semifinal, o Renato vai resgatar o prestígio do treinador brasileiro. Vai ficar em xeque a vinda de treinadores, principalmente de Portugal, sem o currículo que justifique a vinda deles para cá”, disse.

Trajano ainda questionou sobre o trabalho de alguns treinadores portugueses que estavam ou estão no comando de clubes brasileiros nesta temporada e ressaltou que o trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense pode ajudar os técnicos brasileiros.

“O que o Pedro Caixinha fez na vida para ser técnico dos times brasileiros? Não estou querendo crucificar, mas pegando o Caixinha como exemplo. E o Renato Paiva? O treinador brasileiro, que está em baixa, e o treinador português, que qualquer um arruma emprego no Brasil, pode dar uma virada nisso com a performance no Renato. Não é uma coisa imediata, mas uma coisa que pode acontecer”, finalizou.

Fluminense no Mundial

O Fluminense é um dos dois brasileiros que está representando o país nesta reta final do Mundial de Clubes. Junto com o Palmeiras, a equipe está nas quartas de final da competição. Afinal, o Tricolor eliminou a Inter de Milão nas oitavas.

Assim, a equipe comandada por Renato Gaúcho entra em campo nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal, buscando uma vaga na semifinal do Mundial.

