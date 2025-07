Atlético-MG negocia empréstimo de meia com o futebol chinês

A diretoria do Atlético-MG negocia o empréstimo do meia Daniel Penha com o Dalian Pro, da China. O jogador pertence ao Galo e, anteriormente, estava cedido ao Nacional, de Portugal. Após retornar da Europa, ele não será aproveitado.

O vínculo com o clube português se encerrou no fim de junho, e Daniel ficou livre para retornar ao Atlético. No entanto, aos 26 anos, ele não será utilizado no time principal. Com vínculo em vigor, terá mais uma oportunidade fora do Galo. O tempo de contrato ainda não foram revelados, segundo a “Rádio 98”.

Pelo Atlético, Daniel disputou 32 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Os empréstimos do jogador são comuns desde que subiu aos profissionais. Ele estreou em 2017, mas fez apenas cinco partidas em dois anos no time principal. Antes de atuar em Portugal, também defendeu CRB-AL, Coimbra-MG, Sampaio Corrêa-MA, Corinthians Sub-23, Bahia e Confiança-SE, além de clubes da Austrália e da Ásia.

Há três anos, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior enquanto defendia o Daegu FC, da Coreia do Sul. No ano passado, retornou ao Brasil para iniciar o tratamento e, em seguida, teve sua última passagem pelo Nacional, de Portugal.

