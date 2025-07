Gabigol se manifesta sobre absolvição: ‘Justiça feita, mas a ferida fica’

Absolvido da acusação de fraude do exame antidoping, Gabigol desabafou nas redes sociais. O atacante do Cruzeiro relembrou o prejuízo que teve diante da grave acusação, que lhe rendeu uma suspensão de dois anos na época em que defendia o Flamengo, até conseguir o efeito suspensivo até a decisão final.

“A justiça foi feita. Mas a ferida fica. Foram quase dois anos dos mais difíceis da minha vida, quando fui acusado injustamente, apontado por algo que nunca fiz. Nenhuma substância proibida foi encontrada, mas ainda assim quiseram me punir por uma suposta ‘atitude’. Vi meu caráter ser questionado, minha família sofrer, meus fãs divididos”, escreveu o atacante no início do texto.

O atacante não deixou de criticar a postura da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) sobre o caso, mesmo sem citar nominalmente o órgão.

“O CAS hoje reconheceu o óbvio: que não houve fraude, que não houve adulteração. Que justiça para a justiça não é perseguição. Espero que meu caso sirva de reflexão para que nunca mais um atleta, ou qualquer pessoa, passe pelo que eu e minha família passamos. Saio desse processo de cabeça erguida, mas com a certeza de que jamais esquecerei quem caminhou comigo. A verdade sempre prevalece!”, completou.

Entenda o caso de Gabigol

O jogador sofreu acusação de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, em uma abordagem surpresa. Gabigol fez o exame e testou negativo, mas o artigo prevê que a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo”.

O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Gabigol respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem e recebeu uma suspensão de dois anos, com validade até abril deste ano. Porém, o jogador conseguiu um efeito suspensivo, que estava vigente até o julgamento do recurso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.