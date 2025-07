Ex-empresário de ídolo do Real Madrid sofre acusação de escravidão sexual

Jonathan Barnett, antigo empresário de Gareth Bale, ídolo do Real Madrid, passou a ser alvo de acusações nos Estados Unidos. Afinal, em um processo aberto no país, uma mulher alega que foi vítima de diversas irregularidades sexuais por parte do agente por seis anos. A denunciante frisa que o profissional do futebol praticou escravidão sexual com ela e também tráfico de pessoas, levando-a da Austrália para o Reino Unido, em 2017.

A mulher identificou-se anonimamente como Jane Doe e relatou que em seu período na Europa sofreu também ameaças. Com a repercussão das denúncias, o antigo representante do ex-jogador do Real Madrid se posicionou. Por meio de seu advogado, ele descartou, de maneira enfática, que foi autor de tais práticas irregulares.

“As acusações não têm base na realidade e são falsas. Vamos defender vigorosamente essa ação através do processo legal apropriado. Pretendo que a justiça seja feita. Embora a denúncia tente conectar essas alegações aos negócios da CAA, a Sra. Doe nunca foi funcionária, consultora ou contratada da CAA, ICM ou Stellar, nem nunca teve qualquer conexão comercial com a CAA, ICM ou Stellar”, manifestou-se Barnett..

A vítima também indicou que recebia pagamentos da Stellar, a empresa de gestão de carreiras de jogadores de futebol, por seis anos. No caso, durante o período em que Jonathan a mantinha em sua posse, como ele mesmo afirmava. Com isso, Jane sinalizou a possibilidade de entrar com uma ação na Justiça contra as empresas que o representante britânico trabalhava e geria.

Empresário sacramentou ida de atacante para o Real Madrid

Barnett também já foi um dos agentes do atacante Jack Grealish, que está sem espaço no Manchester City. No período em que o empresário cuidou da carreira de Gareth Bale, ele foi o intermediário das negociações entre o Real Madrid e Tottenham.

Na oportunidade, o clube espanhol pagou 100 milhões de euros (cerca de R$ 315,5 milhões na cotação da época) e estabeleceu, na ocasião, a transferência mais cara da história do futebol. Jonathan fundou a empresa “Stellar Group” em 1992 e foi premiado em 2019 pela revista “Forbes” como o representante esportivo mais poderoso do planeta.

