Ramon Abatti Abel será o árbitro de Real Madrid x Borussia no Mundial de Clubes

Brasileiro vai apitar jogo decisivo do Real Madrid no Mundial de Clubes

O confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund terá a presença de um brasileiro como autoridade em campo. O árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, comandará o jogo pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

A bola rola às 17h (de Brasília) deste sábado (05). Ramon será auxiliado pelos assistentes Danilo Manis e Rafael Alves. O quarto árbitro será Christian Garay, do Chile. A Fifa ainda não definiu quem ficará responsável pelo VAR na partida. Este será o terceiro jogo que o árbitro brasileiro apitará no torneio.

Antes disso, Ramon, junto com Danilo Manis e Rafael Alves, trabalhou na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Pachuca e no triunfo do Manchester City por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, ambos na fase de grupos. Ou seja, será a terceira atuação da equipe de arbitragem no torneio e o segundo jogo dos Merengues.

Quem vencer esse confronto enfrentará PSG ou Bayern de Munique na semifinal — duelo válido pela chamada “chave europeia” do Mundial.

