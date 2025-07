Flamengo tem interesse no atacante Colidio, do River Plate

Facundo Colidio, do River Plate, vira alvo do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / River Plate)

O Flamengo promete ser mais atuante no mercado de transferência nesta janela. O clube tem interesse na contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate. O jogador de 25 anos tem contrato com o clube argentino até dezembro deste ano. No entanto, já existe uma conversa com a diretoria do River para renovar o vínculo. A informação é do “ge”.

O River Plate deseja estender o vínculo até o fim de 2031. A atual multa rescisória do atacante com os “Millonários” é de 30 milhões de euros. Contudo, a diretoria do Flamengo quer negociar a redução desse valor.

O interesse do Flamengo acontece em meio à tensão com Pedro. O atacante busca mais espaço dentro de campo, enquanto Filipe Luís deseja outro atacante para adotar em seu estilo de jogo. Desta maneira, José Boto já começa a monitorar “camisas 9” no mercado.

A equipe rubro-negra, aliás, já encaminhou a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo Moscou. O meia pode atuar na função de Arrascaeta, porém também atua como ponta.

A história de Colidio

Colidio já foi uma grande promessa do Boca Juniors. Na base, o garoto era taxado como o mais promissor camisa 9 do futebol argentino. A promoção aos profissionais estava encaminhada, mas não foi concretizada por conta da proposta de 6 milhões de euros da Inter de Milão para o garoto de 17 anos.

A experiência na Itália, no entanto, não foi positiva. A Inter de Milão não utilizou o atacante no time profissional. Colidio apenas jogou na categoria sub-20, não empolgou, e dois anos depois de deixar o Boca Juniors foi ao futebol belga.

Em 2022, já consolidado como profissional após a passagem pela Bélgica, o atacante foi para o Tigre, da Argentina. Em seu país-natal, Colidio recuperou o protagonismo com 16 participações em gol em 44 partidas.

No ano seguinte, o River Plate buscou a contratação do jogador. Para convencer os italianos, os Milionários pagaram 4,5 milhões de euros para concluir a negociação. Depois disso, Colidio disputou 89 partidas com 32 participações diretas em gol. Aos 25 anos, ele está valorizado como titular do River Plate.

