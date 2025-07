Torcida do Palmeiras invade a Filadélfia antes do jogo contra o Chelsea

Torcida do Palmeiras lota prefeitura da Filadélfia antes do jogo contra o Chelsea - (crédito: Foto: Reprodução)

Tradição é tradição, e a torcida do Palmeiras vem cumprindo muito bem durante este Mundial de Clubes. Na tarde desta sexta-feira (04/7), muitos palestrinos reuniram-se na Filadélfia para festejar antes do duelo com o Chelsea, às 22h, no estádio Lincoln Financial Field, pelas quartas de final da competição.

Contra o Botafogo, os torcedores reuniram-se diante da estátua de Rocky Balboa, personagem representado em filmes por Sylvester Stallone. Agora, o encontro foi na prefeitura da cidade. As bandeiras, sinalizadores e bateria da torcida estiveram presentes com um detalhe a mais: a bandeira dos Estados Unidos.

Isso porque, nesta sexta-feira, os norte-americanos celebram a independência do país. O feriado tem movimentado a cidade desde cedo e ganhou um toque verde e branco nas comemorações.

A torcida do Palmeiras faz confraternizações em cada cidade que a equipe passa nos Estados Unidos. A primeira foi na Times Square, em Manhattan, em Nova Iorque, e rendeu elogios até de Gianni Infantino, presidente da Fifa. Já em Miami, os adeptos reuniram-se na Ocean Drive e depois houve a manifestação na estátua de Rocky Balboa.

Já para a partida, existe uma expectativa que o Lincoln Financial Field receba um bom público. A última prévia indicava cerca de 50 mil ingressos vendidos. Além disso, as entradas ainda disponíveis no anel superior do estádio do Philadelphia Eagles estavam sendo comercializadas por valores mais baixos, a partir de 11 dólares (R$ 59). Assim, o Verdão espera ter um bom público a seu favor no estádio.

