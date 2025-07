Fisioterapeuta esteve com Diogo Jota horas antes de acidente: ‘Me despedi’

Miguel Gonçalves, fisioterapeuta respiratório que estava ajudando Diogo Jota a se recuperar de um problema no pulmão, esteve horas antes do grave acidente na Espanha que matou o jogador e seu irmão, André Silva, na madrugada da última quinta-feira (3).

Ao jornal português “Record”, ele contou que eles jantaram juntos e também reforçou o percurso que Diogo Jota e seu irmão, André Silva, estavam fazendo rumo à Inglaterra.

“Me despedi deles na hora do jantar. Ele me disse que a viagem levaria cerca de oito horas e que eles parariam em um hotel na região de Burgos para descansar . O Diogo era profissional. Eles tinham que chegar a Santander e pegar a balsa que os levaria para a Inglaterra”, contou.

Após uma cirurgia recente nos pulmões, o atacante recebeu a orientação médica para evitar viagens de avião devido ao risco de complicações, por isso ele optou em fazer o trajeto de carro.

Aliás, Miguel contou ainda que Diogo Jota continuaria a recuperação na Inglaterra e não seguiria com o elenco para a pré-temporada do clube na Ásia, já que ainda não ia poder pegar avião.

Acidente de Diogo Jota

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, sofreram um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.

Dessa forma, a Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Afinal, ele se casou recentemente com Rute Cardoso, com quem tem três filhos. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 22 de junho e, na véspera do acidente, ele publicou um vídeo com imagens da celebração.

“Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu o jogador na postagem.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional no Penafiel, de Portugal.

