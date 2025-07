Avaí x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Avaí entra em campo neste sábado (5) para confirmar a boa fase na Série B e seguir na briga pelo acesso à elite nacional. O adversário será o Paysandu, que ocupa a zona de rebaixamento. A partida começa às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada, e é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O canal por assinatura ESPN transmite o jogo ao vivo.

Como chega o Avaí

Com 23 pontos em 14 jogos, o Avaí ocupa a quarta colocação na Série B. A equipe vem embalada por uma vitória fora de casa sobre o Criciúma, em clássico catarinense, e mantém viva a luta pelo acesso. Sob o comando de Jair Ventura, o time terá Cleber como principal esperança de gols. A outra vaga no ataque ainda está em aberto, disputada por Andrey e Hygor. No meio de campo, Marquinhos Gabriel será o responsável por organizar as jogadas ofensivas.

Como chega o Paysandu

Na zona de rebaixamento, o Paysandu ocupa a 19ª colocação com 13 pontos. Em 14 jogos, a equipe soma sete derrotas, quatro empates e apenas três vitórias. Apesar disso, venceu a Ferroviária na última rodada e tenta embalar na competição. O técnico Claudinei Oliveira ainda tem dúvidas no meio-campo entre Denner e Anderson Leite. No ataque, Diogo Oliveira surge como a principal esperança para conquistar os três pontos fora de casa.

ÁVAI X PAYSANDU

15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 05/7/2025 (sábado), às 19h30 (de Brasília)

Local: Ressacada – Florianópolis (SC)

ÁVAI: Igor Bohn;Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto, João Vítor, Emerson Ramon, Marquinhos Gabriel e Andrey (Hygor); Cléber. Técnico: Jair Ventura

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalysson, Luan Freitas e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner (Anderson Leite); Vinni Faria, Diogo Oliveira e Marlon. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

