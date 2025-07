Amazonas x Athletico: onde assistir escalações e arbitragem

Em busca de subir na tabela, Amazonas e Athletico se enfrentam no primeiro confronto da história entre os dois clubes. A partida acontece na noite deste sábado (05), às 20h30, no Estádio Carlos Zamith, válida pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A Onça vem de uma sequência positiva em seus domínios, com três vitórias consecutivas. Na última rodada, empatou fora de casa contra o Novorizontino. Entretanto, o Aurinegro segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 14 pontos. Já o Furacão teve sua série de triunfos interrompida ao perder o clássico contra o Coritiba, dentro de casa, na rodada passada. O Rubro-Negro ocupa a décima posição na tabela, com 20 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

Como chega o Amazonas

A Onça Pintada pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, caso vença o Rubro-Negro. A expectativa do técnico Guilherme Alves é de um duelo mais equilibrado, já que a partida acontecerá à noite e o calor de Manaus não será um diferencial. O Amazonas não deve contar com o zagueiro Jackson e o meia Zabala, que realizam tratamento por conta de lesões, além de Castrillón e Iverson, que seguem no Departamento Médico. Por outro lado, o goleiro Renan voltou aos treinamentos e pode ser novidade entre os relacionados.

Como chega o Athletico

O Furacão tenta se reerguer após a derrota no clássico contra o Coritiba, que encerrou uma sequência de duas vitórias consecutivas. Para se reaproximar do G4, o técnico Odair Hellmann deve mudar a equipe, abandonando o esquema com três zagueiros, o que tiraria Habrãao dos titulares e, possivelmente, colocaria Raul no time. Outra possível mudança é o retorno de Zapelli no meio, já que o argentino chegou a ser testado durante a semana.

AMAZONAS X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 15ª rodada

Data e horário: 05/7/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

AMAZONAS: Pedro Caracoci; Thomas Luciano, Wellington Nascimento, Riza Durmisi, Rafael Vitor e Fabiano; Larry Vásquez e Domingos (Robertinho); Kevin Ramírez, Rafael Tavares e Aldair Rodríguez. Técnico: Guilherme Alves.

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho, Raul, Patrick e Zapelli (Giuliano); Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RJ)

